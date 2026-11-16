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गोरखपुर: छठ पर्व के समापन के बाद वापस लाैटने लगे यात्री

अनुराग रंजन

Updated Mon, 16 Nov 2026 06:55 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 06:55 PM IST







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छठ महापर्व के समापन के बाद यात्री अब वापस लवटने लगे हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर नौ पर गोरखधाम एक्सप्रेस से सफर करने के लिए यात्रियों की लंबी कतार लगी रही। ट्रेन में जगह पाने के लिए यात्री अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। ... और पढ़ें

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