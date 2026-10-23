गोरखपुर: चौरी चौरा में शांतिपूर्ण ढंग से शिक्षक एमएलसी चुनाव का मतदान जारी

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गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील क्षेत्र में शुक्रवार सुबह आठ बजे से गोरखपुर-फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान शुरू हुआ। सरदारनगर में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। क्षेत्र में कुल 412 मतदाता हैं, जिनके लिए एक मतदान केंद्र बनाया गया है। प्रत्याशियों के समर्थक अपने निर्धारित स्थानों पर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मतदान केंद्र पर पुलिस बल तैनात है।

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