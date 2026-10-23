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गोला ब्लॉक सभागार में शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान, पुरानी पेंशन समेत कई मुद्दे रहे अहम

अनुराग रंजन

Updated Fri, 23 Oct 2026 03:09 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 03:09 PM IST







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गोरखपुर के गोला ब्लॉक सभागार में शुक्रवार को शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान हुआ। क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बातचीत के दौरान मतदाताओं ने बताया कि उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम समेत शिक्षकों से जुड़े अन्य मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान किया। ... और पढ़ें

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