{"_id":"6ad6016faf0dcb7bbd036590","slug":"video-dussehra-rush-roadways-buses-available-every-30-minutes-for-passengers-travelling-home-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: दशहरा पर घर जाने वालों को राहत, हर आधे घंटे में मिल रही रोडवेज बस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दशहरा त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रोडवेज ने लोकल रूटों पर करीब 150 से 200 अतिरिक्त बसें चलानी शुरू की हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को देवरिया, तमकुही रोड, कसया, महराजगंज, सोनौली और बस्ती जाने के लिए हर आधे घंटे में बसें मिल रही हैं। कई रूटों पर बसें आधे घंटे के भीतर ही यात्रियों से भर जा रही हैं। रोडवेज अधिकारियों के मुताबिक, यात्रियों की जरूरत के अनुसार बसों का संचालन किया जा रहा है, ताकि उन्हें घर पहुंचने के लिए ज्यादा देर इंतजार न करना पड़े।

... और पढ़ें