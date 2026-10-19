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गोरखपुर: दीवान बाजार में श्री श्री दुर्गा पूजा समिति की प्रतिमा बनी आकर्षण

अनुराग रंजन

Updated Mon, 19 Oct 2026 11:52 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 11:52 PM IST







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गोरखपुर के दीवान बाजार में श्री श्री दुर्गा पूजा समिति की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालु मां के दर्शन-पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। इलाके में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह का माहौल है। ... और पढ़ें

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