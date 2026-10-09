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बस्ती: खराब खाने पर भड़के आश्रम पद्धति विद्यालय के छात्र

अनुराग रंजन

Updated Fri, 09 Oct 2026 10:29 AM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 10:29 AM IST







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भानपुर के आश्रम पद्धति विद्यालय जोगिया में खराब खाना मिलने से नाराज छात्रों ने भोजन उलट दिया और खाने से इनकार कर दिया। हंगामा बढ़ने पर विद्यालय प्रबंधन को पुलिस बुलानी पड़ी। ... और पढ़ें

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