वुमेन्स दिल्ली प्रीमियर लीग: मेधावी बिधूड़ी का 6-7 सेलिब्रेशन हुआ वायरल, जानिए क्यों है खास

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वुमेन्स दिल्ली प्रीमियर लीग में सेंट्रल दिल्ली क्वीन्स की 20 वर्षीय लेग स्पिनर मेधावी बिधूड़ी का 6-7 सेलिब्रेशन सिर्फ एक वायरल मोमेंट नहीं, बल्कि उनके लिए एक खास कहानी भी है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की निशिका सिंह का विकेट लेने के बाद किया गया यह जेन-जी स्टाइल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा। मेधावी ने खास बातचीत में बताया कि कैसे जर्सी नंबर 12 न मिल पाने के बाद उनकी छोटी बहन ने उन्हें 67 नंबर चुनने और इसी अंदाज में सेलिब्रेट करने का आइडिया दिया।

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