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Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   Viral girl Neeshu also alleges assault in Delhi

दिल्ली में वायरल गर्ल नीशू ने भी लगाया पिटाई का आरोप

Sun, 04 Oct 2026 11:29 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:29 PM IST
Viral girl Neeshu also alleges assault in Delhi
प्रदर्शन में सोशल मीडिया पर चर्चित नीशू भी पहुंचीं। उन्होंने पुलिस पर अपने साथ पिटाई करने का आरोप लगाया। उनके आरोप के बाद आसपास मौजूद प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस कार्रवाई का विरोध किया।
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