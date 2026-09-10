सत्य निकेतन में छात्र संगठन ने खोला हेल्प डेस्क

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सत्य निकेतन में छात्रों की मदद के लिए छात्र संगठन ने हादसे की जगह से थोड़ी दूरी पर एक मदद केंद्र (हेल्प डेस्क) बनाया है। इस केंद्र में दिनभर पार्टी या संगठन का एक सख्स मौजूदा रहता है। छात्र किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर डेस्क पर आ सकते हैं, जिसका सामधान संबंधिति विभाग के अधिकारियो समन्वय बना कर कराया जाता है। डेस्क पर ज्यादार शिकायत सिक्योरिटी मनी से जुड़ी आ रही है।

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