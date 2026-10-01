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Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   story of transition from princely rule to self rule unfolds moment one enters through gateway of Shekhawati

शेखावाटी के दरवाजे से दाखिल होते ही खुलती है राज से स्वराज की कहानी

Thu, 01 Oct 2026 02:21 AM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:21 AM IST
story of transition from princely rule to self rule unfolds moment one enters through gateway of Shekhawati
प्रदर्शनी स्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले ध्यान खींचता है शेखावाटी की हवेली जैसा बनाया गया भव्य प्रवेश द्वार। इस दरवाजे से अंदर कदम रखते ही ऐसा अहसास होता है, जैसे किसी पुराने शेखावाटी सेठ की हवेली में प्रवेश कर रहे हों। लेकिन भीतर पहुंचते ही एक ऐतिहासिक सफर शुरु हो जाता है। यहां करीब 100 से 150 साल पुरानी वस्तुएं, तस्वीरें, दस्तावेज और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भारत के राज से स्वराज तक पहुंचने की कहानी सुनाती हैं। राज से स्वराज तक नाम की इस प्रदर्शनी में शेखावाटी को उसकी मशहूर हवेलियों और भित्तिचित्रों के अलावा उस दौर के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलावों के साक्षी के तौर पर दिखाता है।
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