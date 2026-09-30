जहरीली होने लगी दिल्ली की हवा: एक्यूआई मध्यम श्रेणी में, छह राज्यों में दर्ज हुईं पराली जलाने की 19 घटनाएं

जानिए तापमान का हाल

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली के आधार स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम था। इसका न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम था। पालम में अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से तीन डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम था। लोदी रोड पर अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक था, और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम था। द रिज में अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से दो डिग्री कम था। आयानगर में अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।