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दिल्ली में ऑटो पर लिखे नारे ने खींचा ध्यान, 'विपक्ष हाय-हाय' के साथ कांग्रेस पर साधा निशाना

Rahul Kumar Tiwari

Updated Mon, 12 Oct 2026 08:42 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 08:42 PM IST







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दिल्ली की सड़क पर एक ऑटो के पीछे लिखा राजनीतिक संदेश लिखा हुआ है। ऑटो पर पीले रंग के हिस्से में कांग्रेस और एक मुद्दे का जिक्र करते हुए नारे लिखे गए हैं। इसमें 'कांग्रेस के गुंडों ने कनाट पैलेस में...', 'काशीवासी युवक धुनाई की...' और 'विपक्ष हाय-हाय' जैसे शब्द नजर आ रहे हैं। ... और पढ़ें

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