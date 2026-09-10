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Sanket Rathore coming from middle class family he is making a name for himself in cricket
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मध्यमवर्गीय परिवार से निकलकर संकेत रठौर क्रिकेट में बना रहे नाम
पूर्वी दिल्ली के रहने वाले संकेत रठौर पिछले कुछ समय से क्रिकेट में अपने नाम का लोहा मनवा रहे हैं। जब जिद जुनून बन जाए, तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। संकेत ने भजनपुरा के एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्म लिया। उनकी बचपन से क्रिकेट के प्रति खास रुचि रही है। उन्होंने घर वालों से जिद करके 2022 में पूर्वी दिल्ली स्थित एक निजी क्रिकेट अकादमी में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने अपने कोच के मार्गदर्शन में क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना प्रारंभ किया।
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