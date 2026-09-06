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Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   Residents near Geeta Colony have been deprived of water for two months

गीता कॉलोनी के पास दो महीने से पानी को तरस रहे लोग

Sun, 06 Sep 2026 11:08 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:08 PM IST
Residents near Geeta Colony have been deprived of water for two months
पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके के पास स्थित भीम सिंह बिहारी बिल्डिंग क्षेत्र के निवासी पिछले दो महीनों से गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। पीने के पानी के लिए लोगों को टैंकर के आगे घंटों लंबी कतार में खड़ा होना पड़ रहा है।इलाके के बीचों बीच बने सार्वजनिक शौचालयों में भी पिछले दो महीने से पानी की आपूर्ति ठप है।
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