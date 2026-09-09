'मिर्जापुर द मूवी' विवाद: शूरवीर गाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, गैंगस्टरों के महिमामंडन का आरोप

याचिकाकर्ता का कहना है कि राष्ट्रीय नायक को समर्पित गाने का इस्तेमाल सिनेमाई अपराधियों की पृष्ठभूमि में करना देश की सांस्कृतिक विरासत को गहरा आघात पहुंचाता है। इसमें यह भी कहा गया है कि गाने के मूल सांस्कृतिक संदर्भ को गंभीर रूप से विकृत किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक स्मृति में महाराणा प्रताप की विरासत को काल्पनिक गैंगस्टरों के साथ जोड़ने वाली भ्रामक छवि बनेगी।