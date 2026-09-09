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'मिर्जापुर द मूवी' विवाद: शूरवीर गाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, गैंगस्टरों के महिमामंडन का आरोप

Wed, 09 Sep 2026 08:21 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Wed, 09 Sep 2026 08:21 PM IST
सार

फिल्म मिर्जापुर: द मूवी में 'शूरवीर' गाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। यह गाना महाराणा प्रताप को समर्पित था, आरोप लगाया है कि इस गाने का उपयोग फिल्म में गैंगस्टरों के महिमामंडन के लिए हो रहा है।

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PIL filed in High Court against song Shoorveer from Mirzapur The Movie
दिल्ली हाईकोर्ट (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : ANI

विस्तार
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फिल्म मिर्जापुर: द मूवी के क्लाइमेक्स में ‘शूरवीर’ गाने को शामिल किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में गाने पर तुरंत प्रतिबंध लगाने या फिल्म के क्लाइमेक्स से इसे हटाने या बदलने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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याचिकाकर्ता प्रशांत कुमार सिंह की ओर से एडवोकेट शशांक और शश्वत ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि यह गाना मूल रूप से ऐतिहासिक नायक महाराणा प्रताप को समर्पित श्रद्धांजलि के रूप में रचा गया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल काल्पनिक गैंगस्टरों को महिमामंडित करने के लिए अनुचित तरीके से किया जा रहा है। 

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याचिकाकर्ता का कहना है कि राष्ट्रीय नायक को समर्पित गाने का इस्तेमाल सिनेमाई अपराधियों की पृष्ठभूमि में करना देश की सांस्कृतिक विरासत को गहरा आघात पहुंचाता है। इसमें यह भी कहा गया है कि गाने के मूल सांस्कृतिक संदर्भ को गंभीर रूप से विकृत किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक स्मृति में महाराणा प्रताप की विरासत को काल्पनिक गैंगस्टरों के साथ जोड़ने वाली भ्रामक छवि बनेगी।

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