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अमर उजाला की रिपोर्ट पढ़ झुग्गी वालों से मिलने पहुंचे राहुल

Mon, 28 Sep 2026 10:44 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:44 PM IST
rahul gandhi visited bela estate slums after amar ujala published report
दिल्ली की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में बेला एस्टेट के 729 मतदाताओं में से 728 नाम गायब होने का मामला अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था। रिपोर्ट प्रकाशित होने के कुछ दिन बाद सोमवार शाम कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बेला एस्टेट की झुग्गी बस्ती पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया।
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