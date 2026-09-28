दिल्ली: सीआर पार्क में युवती के साथ घर में घुसकर दरिंदगी प्रयास के मामले एफआईआर नहीं, जांच में जुटी पुलिस

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पीड़ित युवती की मां ने रविवार को शिकायत दी थी। शिकायत पर दर्जकर शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि अभी इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। युवती मां ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। -अनंत मित्तल, पुलिस उपायुक्त , दक्षिण जिला, दिल्ली पुलिस

पीड़ित युवती की मां ने सी आर पार्क थाने में शिकायत दी है कि आरोपी युवक ने उसकी बेटी के चेहरे और पेट पर घूंसे मारे, उसके बाल खींचे, घसीटकर बाथरूम में ले गया और दुष्कर्म की कोशिश की। नाकाम रहने पर हाथ तोड़ने की भी कोशिश की। इतना ही नहीं आरोपी ने पीड़िता व उसकी मां को एसिड अटैक और दुष्कर्म की धमकी दी। आरोपी जम्मू एवं कश्मीर में तैनात आइएएस अफसर का बेटा बताया जा रहा है। मां की शिकायत पर सीआर पार्क थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।पीड़िता की मां ने इंटरनेट मीडिया पर 4.05 मिनट की वीडियो साझा कर बताया कि शनिवार दोपहर के समय वे दवा खाकर सो रहीं थीं। तभी घरेलू सहायिका ने बेटी के कमरे से शोर होने की जानकारी दी। जब वे पहुंची तो बेटी बाथरूम के फर्श पर पड़ी मिली। पैर के अंगूठे से खून निकल रहा था। चेहरे पर भी घाव थे। आरोपी बेटी का मोबाइल फोन और उसके कमरे में फीस के लिए रखे एक लाख रुपये लेकर भाग निकला। फोन करके आरोपित हमें एसिड अटैक और दुष्कर्म करने की धमकी दे रहा है। पति हार्ट के मरीज हैं।तीन बार दौरा पड़ चुका है। आरोपी युवक उन्हें भी फोन करके धमका रहा है। गालियां दे रहा है। दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने पुलिस पर लगे आरोप को रविवार को खारिज किया था और कहा था कि शिकायत के बाद न केवल रिसीविंग दी गई, बल्कि पुलिस टीम ने ही अस्पताल ले जाकर एमएलसी कराई। शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।