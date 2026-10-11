{"_id":"6acb57b32968b93e1605be63","slug":"video-police-keeping-close-eye-on-protest-in-delhi-ground-report-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली में प्रदर्शन पर पुलिस की पैनी नजर, भीड़ जुटते ही लोगों को हटाया जा रहा; देखें ग्राउंड रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली में प्रदर्शन पर पुलिस की पैनी नजर, भीड़ जुटते ही लोगों को हटाया जा रहा; देखें ग्राउंड रिपोर्ट
दिल्ली में प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल प्रदर्शनकारियों और घूमने आए लोगों की पहचान कर रहा है। प्रदर्शनकारी होने की पुष्टि होने पर उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। वहीं, किसी भी स्थान पर भीड़ जुटने पर पुलिस तुरंत लोगों को वहां से हटा रही है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। दिल्ली के मौजूदा हालात जानने के लिए देखें अमर उजाला की रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।