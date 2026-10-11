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दिल्ली में प्रदर्शन पर पुलिस की पैनी नजर, भीड़ जुटते ही लोगों को हटाया जा रहा; देखें ग्राउंड रिपोर्ट

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sun, 11 Oct 2026 03:02 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 03:02 PM IST







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दिल्ली में प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल प्रदर्शनकारियों और घूमने आए लोगों की पहचान कर रहा है। प्रदर्शनकारी होने की पुष्टि होने पर उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। वहीं, किसी भी स्थान पर भीड़ जुटने पर पुलिस तुरंत लोगों को वहां से हटा रही है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। दिल्ली के मौजूदा हालात जानने के लिए देखें अमर उजाला की रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट। ... और पढ़ें

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