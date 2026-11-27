Hindi News
›
Video
›
Delhi
›
Nine members of an inter-state gang arrested in Delhi for stealing lithium batteries
{"_id":"6b0974671a6ac365cc07616f","slug":"video-nine-members-of-an-inter-state-gang-arrested-in-delhi-for-stealing-lithium-batteries-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"नौ लिथियम बैटरी चोरी अरेस्ट: दिल्ली में अंतरराज्यीय गैंग का भंड़ाफोड, इलेक्ट्रिक स्कूटी की 88 बैटरियां बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नौ लिथियम बैटरी चोरी अरेस्ट: दिल्ली में अंतरराज्यीय गैंग का भंड़ाफोड, इलेक्ट्रिक स्कूटी की 88 बैटरियां बरामद
दिल्ली में इलेक्ट्रिक स्कूटी की बढ़ती संख्या के साथ अब चोरों ने इनकी लिथियम बैटरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने बैटरी चोरी और उनके अवैध कारोबार में शामिल अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा करते हुए नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बैटरी की चोरी करवाने के बाद उन्हें गोदामों में जमा करने और फिर उसे तैयार कर बेचने का खुलासा हुआ है।पुलिस ने दोनों अभियानों में 88 लिथियम बैटरियां, छह बीएसएनएल बैटरियां, 73 अतिरिक्त बैटरी सेल, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। इसके अलावा आरोपियों के कब्जे से एक महिंद्रा थार और 49 हजार रुपये नकद भी मिले हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।