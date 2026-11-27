{"_id":"6b0974671a6ac365cc07616f","slug":"video-nine-members-of-an-inter-state-gang-arrested-in-delhi-for-stealing-lithium-batteries-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"नौ लिथियम बैटरी चोरी अरेस्ट: दिल्ली में अंतरराज्यीय गैंग का भंड़ाफोड, इलेक्ट्रिक स्कूटी की 88 बैटरियां बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली में इलेक्ट्रिक स्कूटी की बढ़ती संख्या के साथ अब चोरों ने इनकी लिथियम बैटरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने बैटरी चोरी और उनके अवैध कारोबार में शामिल अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा करते हुए नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बैटरी की चोरी करवाने के बाद उन्हें गोदामों में जमा करने और फिर उसे तैयार कर बेचने का खुलासा हुआ है।पुलिस ने दोनों अभियानों में 88 लिथियम बैटरियां, छह बीएसएनएल बैटरियां, 73 अतिरिक्त बैटरी सेल, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। इसके अलावा आरोपियों के कब्जे से एक महिंद्रा थार और 49 हजार रुपये नकद भी मिले हैं।

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