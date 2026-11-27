दिल्ली के सेंट्रल जिले में स्पा सेंटरों की आड़ में कथित देह व्यापार चलाए जाने के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 26 नवंबर को नबी करीम, पहाड़गंज और करोल बाग इलाके के चार स्पा सेंटरों पर छापेमारी कर 29 महिलाओं को मुक्त कराया गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 15 लोगों को गिरफ्तार/हिरासत में लिया, जिनमें स्पा संचालक, मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट और ग्राहक शामिल हैं। चार मामलों में अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम (आईटीपी एक्ट) के तहत केस दर्ज किए गए हैं।

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पुलिस के मुताबिक, स्पा सेंटरों में मसाज और अन्य सेवाओं की आड़ में कथित तौर पर देह व्यापार संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद संबंधित थानों की टीमों ने फर्जी ग्राहक भेजकर जानकारी की पुष्टि की। आरोपित गतिविधियों की पुष्टि होने पर एक साथ चार जगह छापेमारी की गई।नबी करीम थाना पुलिस ने रामनगर स्थित ए-वन स्पा एंड सैलून पर छापा मारकर छह महिलाओं को मुक्त कराया। मौके से मालिक, सह-मालिक, मैनेजर समेत आठ आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने आईटीपी एक्ट के तहत केस दर्ज करने के अलावा स्पा संचालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 223ए के तहत भी कार्रवाई की।वहीं, पहाड़गंज के मेन बाजार स्थित ऑर्गेनिक स्पा में छापेमारी के दौरान तीन महिलाओं को मुक्त कराया गया। पुलिस के अनुसार, मैनेजर ग्राहकों को स्पा सेवाओं की आड़ में अतिरिक्त सेवाएं देने की पेशकश कर कथित देह व्यापार करा रही थी। मौके से पांच हजार रुपये, तीन कंडोम, रजिस्टर और पेन बरामद किए गए। मैनेजर को पकड़कर पाबंद किया गया।करोल बाग के मौर्य स्पा और हेरिटेज स्पा में भी फर्जी ग्राहक भेजकर कार्रवाई की गई। मौर्य स्पा में ग्राहक बनकर पहुंचे पुलिसकर्मी ने कथित अतिरिक्त सेवा के लिए 1500 रुपये दिए। यहां से 10 महिलाओं को मुक्त कराया गया और दो मैनेजर समेत छह लोगों को पकड़ा गया।दूसरी कार्रवाई हेरिटेज स्पा में हुई। यहां फर्जी ग्राहक ने एक हजार रुपये नकद और एक हजार रुपये ऑनलाइन देकर कथित गतिविधि की पुष्टि की। मौके से 10 महिलाओं को मुक्त कराया गया और रिसेप्शनिस्ट-कम-मैनेजर को पकड़ा गया। चारों स्पा सेंटरों के खिलाफ आईटीपी एक्ट की धारा 3, 4 और 5 के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने नकदी, ग्राहक रजिस्टर, लाइसेंस दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जब्त किए हैं।इसके अलावा पटेल नगर थाना पुलिस ने ईस्ट पटेल नगर स्थित द पैलेस स्पा और द गैलेक्सी स्पा में कर्मचारियों का अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराने पर दो अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों ने कर्मचारियों का सत्यापन नहीं कराने की बात स्वीकार की। इस संबंध में बीएनएस की धारा 223(ए) के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस सभी मामलों में आरोपियों की भूमिका और अन्य संभावित लोगों की संलिप्तता की जांच कर रही है।