दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को जनता के लिए खोल दिया है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि इसका एकमात्र उद्देश्य जनता के पैसे का हिसाब देना है। उन्होंने कहा कि करदाताओं का पैसा यहां निवेश किया गया है। सरकार को हर एक पैसे का हिसाब जनता को देना चाहिए। वर्मा के अनुसार, हर सरकार को ऐसा ही करना चाहिए। इसी उद्देश्य से यह सुविधा दिल्ली के लोगों के लिए खोली गई है। आज मीडिया को आमंत्रित किया गया था। जल्द ही दिल्ली के लोग भी इसे आकर देख सकेंगे। परियोजना के लिए खरीदी गई वस्तुओं का विवरण भी दिया गया है।

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