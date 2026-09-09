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सत्य निकेतन हादसा: गीता कॉलोनी में चला एमसीडी का हथौड़ा, एक तरफ झुक रहे मकान में तोड़फोड़ की कार्रवाई

अनुज कुमार

Updated Wed, 09 Sep 2026 06:34 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 06:34 PM IST







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गीता कॉलोनी में एक तरफ झुक रहे मकान को नगर निगम की तरफ से तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। मकान को खाली करवा दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए गीता कॉलोनी तांगा स्टैंड वाली गली को बंद कर दिया गया है। ... और पढ़ें

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