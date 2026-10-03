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Many detained including Yogendra Yadav-Prashant Bhushan in protest case at Jantar Mantar
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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन: वाम दलों के छात्र संगठन का मार्च, योगेंद्र यादव-प्रशांत भूषण समेत कई डिटेन
जंतर-मंतर पर वाम दलों के छात्र संगठन की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। जंतर-मंतर की ओर मार्च निकाले जाने के दौरान पुलिस ने योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और नेहा बोरा समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को लगातार डिटेन कर रही है। प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है।
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