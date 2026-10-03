{"_id":"6ac0d0cbb3b8e016340cc2c1","slug":"video-many-detained-including-yogendra-yadav-prashant-bhushan-in-protest-case-at-jantar-mantar-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"जंतर-मंतर पर प्रदर्शन: वाम दलों के छात्र संगठन का मार्च, योगेंद्र यादव-प्रशांत भूषण समेत कई डिटेन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन: वाम दलों के छात्र संगठन का मार्च, योगेंद्र यादव-प्रशांत भूषण समेत कई डिटेन

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 03 Oct 2026 03:30 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 03:30 PM IST







Link Copied



जंतर-मंतर पर वाम दलों के छात्र संगठन की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। जंतर-मंतर की ओर मार्च निकाले जाने के दौरान पुलिस ने योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और नेहा बोरा समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को लगातार डिटेन कर रही है। प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन