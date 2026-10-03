दिल्ली: श्री डोरीलाल अग्रवाल राष्ट्रीय मेधावी दिव्यांग छात्रवृत्ति, आवेदन की अंतिम तिथि अब 15 अक्तूबर

दिव्यांग सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट आगरा एवं अमर उजाला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली श्री डोरीलाल अग्रवाल राष्ट्रीय मेधावी दिव्यांग छात्रवृत्ति के आवेदन फॉर्म भरकर अब 15 अक्तूबर तक लिखे हुए पते पर स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा भेजे जा सकते हैं।

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प्रकल्प प्रभारी सुनील विकल के अनुसार, दिव्यांग छात्र-छात्राओं के अति उत्साह को देखते हुए आयोजकों ने यह निर्णय लिया है। 15 अक्तूबर के बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 8191832341, 9359599992, 9368720556, 9410666978 पर संपर्क किया जा सकता है।