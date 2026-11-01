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exclusive conversation with Congress leader Akhilesh Singh at Ramlila Maidan
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यूपी चुनाव में गूंजेगा ‘वोट चोरी’ का मुद्दा! अखिलेश सिंह का बड़ा बयान
क्या यूपी चुनाव में वोट चोरी बनेगा विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा? क्या ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतरेगा विपक्ष? रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह से खास बातचीत। महाभियोग की जगह प्रदर्शन का विकल्प, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और यूपी चुनाव में वोट चोरी के मुद्दे के सियासी असर पर उन्होंने खुलकर बात की। देखिए, अखिलेश सिंह से यह खास बातचीत।
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