फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   The Power of the INDIA Alliance on Display- From the Stage to the Streets

विपक्ष का हल्लाबोल: मंच से सड़क तक दिखी इंडिया गठबंधन की ताकत, कांग्रेस समेत घटक दलों के झंडों से पटा मैदान

Mon, 02 Nov 2026 02:12 AM IST
दुष्यंत शर्मा विनोद डबास, नई दिल्ली
विनोद डबास, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 02 Nov 2026 02:12 AM IST
सार

अलग-अलग दलों के झंडों से सजे मैदान और आसपास के इलाकों में समर्थकों की मौजूदगी ने रैली को शक्ति प्रदर्शन का रूप दिया। नेताओं के भाषणों के दौरान गूंजते नारों और तालियों से कार्यकर्ताओं ने उनका उत्साह बढ़ाया।

विज्ञापन
The Power of the INDIA Alliance on Display- From the Stage to the Streets
रामलीला मैदान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रामलीला मैदान में रविवार को आयोजित इंडिया गठबंधन की ''वोट बचाओ-देश बचाओ'' रैली में विपक्षी एकजुटता की तस्वीर मंच से लेकर मैदान और आसपास की सड़कों तक नजर आई। मंच पर गठबंधन के घटक दलों के नेता एक साथ मौजूद थे, वहीं मैदान में कांग्रेस समेत अन्य दलों के झंडे लहराते कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुटी रही।

विज्ञापन


अलग-अलग दलों के झंडों से सजे मैदान और आसपास के इलाकों में समर्थकों की मौजूदगी ने रैली को शक्ति प्रदर्शन का रूप दिया। नेताओं के भाषणों के दौरान गूंजते नारों और तालियों से कार्यकर्ताओं ने उनका उत्साह बढ़ाया।
विज्ञापन


रैली में शामिल होने के लिए समर्थकों का पहुंचना सुबह करीब नौ बजे से ही शुरू हो गया था। इसके बाद रामलीला मैदान की ओर आने वाले लोगों का सिलसिला लगातार बढ़ता रहा। दोपहर तीन बजे रैली शुरू होने तक समर्थकों की आवाजाही जारी रही। मैदान में अलग-अलग दलों के झंडे लिए कार्यकर्ताओं के समूह दिखाई दिए। वहीं, आसपास की सड़कों पर भी गठबंधन के समर्थकों की भीड़ बनी रही। इससे रैली का राजनीतिक माहौल आयोजन स्थल के बाहर तक नजर आया।
विज्ञापन
विज्ञापन


देशभक्ति के गीतों से बना माहौल
नेताओं के संबोधन शुरू होने से पहले समर्थकों में उत्साह बनाए रखने के लिए लाउडस्पीकर पर बीच-बीच में देशभक्ति के गीत बजाए जाते रहे। गीतों की धुन पर समर्थक अपनी-अपनी पार्टी के झंडे लहराते और नारे लगाते दिखे। मंच से भाषण शुरू होने तक मैदान में राजनीतिक उत्साह का माहौल बन चुका था। विभिन्न दलों के झंडों की मौजूदगी गठबंधन के घटक दलों की भागीदारी को भी प्रदर्शित कर रही थी।


भाषणों के दौरान लगातार गूंजते रहे नारे
करीब 80 मिनट तक चले नेताओं के संबोधनों के दौरान समर्थकों का उत्साह बना रहा। भाषणों के बीच लगातार तालियां बजती रहीं और कार्यकर्ता नारे लगाकर नेताओं का हौसला बढ़ाते रहे। कई मौकों पर नारों की गूंज से मैदान का माहौल और उत्साहपूर्ण हो गया। समर्थकों की प्रतिक्रियाओं से मंच पर मौजूद नेताओं को भी अपने संबोधन के दौरान लगातार समर्थन मिलता रहा। इस तरह मैदान में जुटी भीड़, विभिन्न दलों के झंडों और नारों के जरिए गठबंधन ने अपनी साझा राजनीतिक भागीदारी और एकजुटता का प्रदर्शन किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed