अनुशासित तरीके से हो रहा डूसू चुनाव, जानें क्या बोले अधिकारी

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आज यानी कि शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में डूसू चुनाव किया जा रहा है और खास बात यह है कि सरकार के साथ-साथ कॉलेज स्तर पर बहुत ही अनुशासित तरीके से चुनाव कराया जा रहा है। आइए जाने क्या कहा कॉलेज प्रशासन ने व अन्य लोगों ने डूसू चुनाव को लेकर।

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