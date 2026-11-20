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Delhi Trade Fair taste of delicacies from across country all in one place
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दिल्ली व्यापार मेला: देशभर के पकवानों का एक जगह मिल रहा स्वाद, बच्चे और बुजुर्ग ले रहे आनंद
व्यापार मेले में परिवार के साथ बच्चे और बुजुर्ग पकवानों का आनंद ले रहे हैं। लोग खरीदारी के साथ-साथ देशभर के विभिन्न पकवानों, जैसे वड़ा पाव और लिट्टी-चोखा, का स्वाद भी ले रहे हैं। मेले में घूमने के बाद वे खाने के स्टॉल पर जुट रहे हैं।
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