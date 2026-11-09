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दिल्ली: दिवाली पर दमकल विभाग को आईं 257 कॉल, 214 आग की घटनाएं, जानें क्या बोले अधिकारी

अनुज कुमार

Updated Mon, 09 Nov 2026 03:05 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 03:05 PM IST







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दिल्ली फायर सर्विस चीफ एके मलिक ने दिवाली के दिन आग की घटनाओं को लेकर जानकारी दी। कुल 257 कॉल आयी थी, जिनमें 214 आग की और 24 पटाखों के कारण आग की कॉल थी। ... और पढ़ें

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