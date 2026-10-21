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दिल्ली: आशुतोष रांका और सौरव दास कोर्ट में मौजूद, कुछ देर में जमानत को लेकर आयेगा फैसला

अनुज कुमार

Updated Wed, 21 Oct 2026 05:12 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 05:12 PM IST







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मंदिर मार्ग स्थित एसईएम कोर्ट में आज सीजेपी नेताओं की सुनवाई जारी है। आशुतोष रांका और सौरव दास कोर्ट में मौजूद हैं। कुछ देर में उनकी जमानत पर फैसला आएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। ... और पढ़ें

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