बारापुला एलिवेटेड रोड फेज-3 की पहले दिन ग्राउंड रिपोर्ट

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बारापूला एलिवेटेड रोड फेस 3 खुलने के पहले ही दिन नोएडा लिंक रोड और डीएनडी से जाने वाले वाहन चालकों में इतनी उत्सुकता बढ़ गई की इसमें रास्ते पर वाहनों का सैलाब उमर पड़ा। देखते ही देखते तीन लेन की एलिवेटेड रोड जहां पुरानी एलिवेटेड रोड से मिलती है, वहां पर बॉटलेनेक बनने से भीषण जाम लग गया। इस 3: 50 किलोमीटर के एलिवेटेड रोड पर लगभग 2 किलोमीटर का जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस है किसी तरह से डीएनडी और नोएडा लिंक रोड की ओर वहां डाइवर्ट करके जाम खत्म करवाया।

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