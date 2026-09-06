{"_id":"6a9d78ada274cafb65089447","slug":"video-congress-mp-deependra-hooda-reached-spot-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"घटनास्थल पर पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मोती बाग के शांति निकेतन इलाके में एक पीजी की बिल्डिंग गिर गई है। इसमें कई बच्चे रह रहे थे। इमारत गिरते समय 40-50 बच्चे मजूद थे। अभी टीम ने 3 बच्चों का रेस्क्यू कर लिया है। घटना की सूचना पाकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और आरके पुरम विधायक अनिल शर्मा मौके पर पहुंचे।

... और पढ़ें