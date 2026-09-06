इमारत में दबे युवक का सामने आया वीडियो: खून से लथपथ, आंखों में दर्द, मलबे में दबे होने के बाद भी जिंदगी से जंग

इलाके के एक निवासी का कहना है, 'इस इलाके में ऐसी यह दूसरी घटना है, इससे पहले भी एक इमारत गिर चुकी है। नियम के मुताबिक सिर्फ दो या तीन मंजिलें ही बनाई जा सकती हैं, लेकिन इन लोगों ने पांच मंजिलें बना ली थीं। यह गैर-कानूनी निर्माण था। बेसमेंट में काम चल रहा था, जिसकी वजह से इमारत गिर गई। मैं खाना खा रहा था, तभी अचानक सोफा हिलने लगा। मुझे सच में ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो। जब मैं बाहर निकला, तो मैंने धुआं देखा और फिर पता चला कि इमारत गिर गई है। उस इमारत में कम से कम 40 लोग रह रहे थे।"