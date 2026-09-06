जेएनयू में यौन उत्पीड़न: प्रोफेसर पर 10 छात्र-छात्राओं ने लगाए आरोप, बोलीं- मीटिंग के बहाने घर पर बुलाते थे

पुलिस तक नहीं पहुंचा है मामला

कैंपस में मचे इस भारी बवाल और गंभीर आरोपों के बावजूद, अभी तक किसी भी छात्र की ओर से पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत या एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। छात्र फिलहाल विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच प्रणाली की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं।



दूसरी ओर, इस बेहद संवेदनशील और बड़े मामले पर जेएनयू प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है। प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया या बयान सामने नहीं आया है। अब सभी की निगाहें आईसीसी की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय हो सकेगी।