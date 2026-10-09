{"_id":"6ac922c3de83b08413032a81","slug":"video-cisf-personnel-closing-metro-gate-at-delhi-patel-chowk-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली के पटेल चौक पर मेट्रो का गेट बंद करते सीआईएसएफ के जवान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली के पटेल चौक पर मेट्रो का गेट बंद करते सीआईएसएफ के जवान

Digvijay Singh

Updated Fri, 09 Oct 2026 10:52 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 10:52 PM IST







Link Copied



शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शन के चलते सुरक्षा के तहत शुक्रवार रात 9:00 बजे से 57 मेट्रो स्टेशन बंद होने हैं। दिल्ली के पटेल चौक पर मेट्रो का गेट बंद करते सीआईएसएफ के जवान। ... और पढ़ें

विज्ञापन