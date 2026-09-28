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वीडियो: सुनहरी चादर ओढ़े विदा हुई दिल्ली की शाम, ढलते सूरज के बीच कर्तव्य पथ से दिखा राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट

Rahul Kumar Tiwari

Updated Mon, 28 Sep 2026 07:35 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 07:35 PM IST







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दिल्ली की शाम जैसे सुनहरी चादर ओढ़े शहर को अलविदा कह रही हो। सूरज धीरे-धीरे क्षितिज में समा रहा है और दिनभर की भागदौड़ के बाद लोग अपने आशियाने की ओर लौटते नजर आ रहे हैं। आसमान में पक्षियों के झुंड भी अपने बसेरे की ओर उड़ चले हैं। राजधानी के कर्तव्य पथ से राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट का यह शांत और सुरम्य दृश्य शाम की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। ... और पढ़ें

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