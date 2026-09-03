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बिड़ला मंदिर से जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर निकाली गई शोभायात्रा

Digvijay Singh

Updated Thu, 03 Sep 2026 09:14 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 09:14 PM IST







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नई दिल्ली स्थित बिड़ला मंदिर से जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर बहुत ही मनमोहक झांकियों से सुसज्जित शोभायात्रा निकाली गई। श्री कृष्ण और राधा की मनमोहन झांकी ने लोगों का ध्यान अपनी और आकर्षित किया। और रोशनी से जगमगाता भव्य बिरला मंदिर। ... और पढ़ें

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