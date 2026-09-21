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दिल्ली: पश्चिम जिले में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 19 आरोपी गिरफ्तार

Rahul Kumar Tiwari

Updated Mon, 21 Sep 2026 05:20 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 05:20 PM IST







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पश्चिम जिला पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 19 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें छह विदेशी नागरिक हैं। इनके कब्जे से 4.78 करोड़ की हीरोइन और पार्टी ड्रग बरामद किए है। ... और पढ़ें

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