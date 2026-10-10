कालिंदी कुंज बॉर्डर बंद, फ्लाईओवर पर भीषण जाम

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दिल्ली में 10 सितंबर को सीजीपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सभी बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कालिंदी कुंज बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां सीमेंटेड बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है। साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बैरिकेड और क्रेन भी मौके पर रखी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चलते दिल्ली से नोएडा जाने वाले मार्ग पर कालिंदी कुंज फ्लाईओवर पर भीषण जाम की स्थिति बन गई है।

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