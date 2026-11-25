चाइनीज मांझा एक बार फिर मौत का कारण बन गया। शाहीन बाग थानाक्षेत्र से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह बाइक से जा रहे युवक की गर्दन में अचानक मांझा उलझ गया। मांझे से गर्दन पर गहरा कट लगने से युवक बाइक से संतुलन खो बैठा और गिर गया। गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस ने एंबुलेंस से एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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मृतक की पहचान जैतपुर के विकास सिंह (27) के रूप में हुई है। दक्षिणी-पूर्वी पुलिस उपायुक्त विनीत शर्मा ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 8:11 बजे पीसीआर को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बाइक सवार के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी।कॉल करने वाले ने बताया कि युवक सड़क पर पड़ा है और उसके शरीर से खून निकल रहा है। सूचना मिलते ही शाहीन बाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि विकास बाइक से जा रहा था। इसी दौरान अचानक चाइनीज मांझा उसकी गर्दन में फंस गया।विकास अपने पीछे पत्नी और तीन महीने का बेटा छोड़ गए हैं। ससुर उमेश सोनी ने प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों का पता चल सकेगा।