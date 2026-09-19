वायरल वीडियो: ग्रेटर नोएडा में कॉलेज के बाहर छात्रों में जमकर मारपीट, देखने जुटी भीड़

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ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित जीएनआईओटी कॉलेज के बाहर शनिवार को छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के छात्र एक-दूसरे पर लात-घूंसों और डंडों से हमला करने लगे। कॉलेज गेट के बाहर सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस दौरान सड़क से गुजर रहे लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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