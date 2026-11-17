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नोएडा के थाना सेक्टर-126 के ट्रक मार्केट में एक टैक्सी कार में आग लग गई। सूचना पर पुलिस, फायर सर्विस और सीएफओ गौतमबुद्धनगर मौके पर पहुंचे। आग बुझाने के बाद कार में एक झुलसा व्यक्ति मिला। उसे अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं।

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