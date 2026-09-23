ईरान-अमेरिका तनाव से लगातार बढ़ रहे कच्चे माल के दाम, पीएनजी, सभी तरह के केमिकल हुए महंगे

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नोएडा के सेक्टर 63 के उद्यमियों ने ईरान अमेरिका में बढ़े तनाव के दुष्प्रभाव के बारे में बताया। सेक्टर 63 के उद्यमी सत्यम पांडे ने बताया कि जब से तनाव बढ़ा है, तब से आइजीएल लगातार अपने दाम बढ़ा रहा है। यहां तक कि पेन की इंक से लेकर पेपर के छपने वाली इंक, मशीन साफ करने वाला केमिकल तक महंगा हो चुका है। चीनी, मैदा के दाम भी बढ़ चुके हैं, इसका सीधा असर उत्पाद की लागत पर पड़ रहा है।

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