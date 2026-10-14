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नोएडा की अट्टा मार्केट का हाल: टूटी सड़कें, गंदा पानी, आम लोगों से राहगीर तक सब परेशान
नोएडा शहर में भले ही पेंटिंग के लिए करोड़ो रूपये खर्च किये जा रहे हैं लेकिन टूटी सड़के और सड़कों में गन्दा पानी शहर की छवि कर रहा है अट्टा मार्केट के सामने सड़क में भरा ये बदबूदार गन्दा पानी से आने जाने वाले लोंगो को परेशानी हो रही हैं वही जाम का कारण भी बन रहा है।
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