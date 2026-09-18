{"_id":"6aad006e58c76a43170cc2ee","slug":"video-mock-drills-to-be-held-today-in-schools-hospitals-and-companies-across-greater-noida-district-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा: आपदा से निपटने को टीमें तैयार, आज स्कूल-अस्पताल व कंपनी में मॉक ड्रिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आज जिले में परखी जा रही है आपदा प्रबंधन की तैयारी, तीन जगह पर हो रही मॉक ड्रिल, स्कूल, अस्पताल और कंपनी में आग, भूकंप व रासायनिक रिसाव से निपटने की तैयारी परखी जा रही है, ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में आग की मॉक ड्रिल की जा रही है, सभी टीम आग लगने पर बचाव कार्य में जुटी है

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