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ग्रेटर नोएडा: कैलाश अस्पताल में नई एमआरआई तकनीक का शुभारंभ, सांसद महेश शर्मा ने दी जानकारी

Vijay Singh Pundir

Updated Thu, 22 Oct 2026 01:59 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 01:59 PM IST







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ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में फिलिप्स की अत्याधुनिक अल्ट्राफास्ट वाइड -बोर एमआरआई तकनीक का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर डॉ. महेश शर्मा ने नई एमआरआई मशीन की खूबियों और आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। ... और पढ़ें

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