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नोएडा में 22वें छठ महापर्व के आयोजन से पहले सुविधाओं का अभाव

Fri, 13 Nov 2026 03:57 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Fri, 13 Nov 2026 03:57 PM IST
Lack of facilities ahead of the 22nd Chhath Mahaparv celebrations in Noida
नोएडा में छठ पूजा सेवा समिति के 22वें छठ महापर्व के आयोजन से पहले घाट पर सफाई, बिजली, पेयजल, शौचालय और मेडिकल सुविधाओं का अभाव है। समिति का कहना है कि एक महीने पहले अथॉरिटी और प्रशासन को पत्र देने के बावजूद अब तक व्यवस्था नहीं की गई है। आयोजन में मात्र 24 घंटे शेष हैं। समिति अध्यक्ष सुजीत केसरी और मीडिया प्रभारी आनंद केसरी ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से जल्द व्यवस्थाएं कराने की मांग की है।
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