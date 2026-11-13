{"_id":"6af6e60646adbe45be08e6cc","slug":"video-lack-of-facilities-ahead-of-the-22nd-chhath-mahaparv-celebrations-in-noida-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा में 22वें छठ महापर्व के आयोजन से पहले सुविधाओं का अभाव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नोएडा में 22वें छठ महापर्व के आयोजन से पहले सुविधाओं का अभाव
नोएडा में छठ पूजा सेवा समिति के 22वें छठ महापर्व के आयोजन से पहले घाट पर सफाई, बिजली, पेयजल, शौचालय और मेडिकल सुविधाओं का अभाव है। समिति का कहना है कि एक महीने पहले अथॉरिटी और प्रशासन को पत्र देने के बावजूद अब तक व्यवस्था नहीं की गई है। आयोजन में मात्र 24 घंटे शेष हैं। समिति अध्यक्ष सुजीत केसरी और मीडिया प्रभारी आनंद केसरी ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से जल्द व्यवस्थाएं कराने की मांग की है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।