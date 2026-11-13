नोएडा में 22वें छठ महापर्व के आयोजन से पहले सुविधाओं का अभाव

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नोएडा में छठ पूजा सेवा समिति के 22वें छठ महापर्व के आयोजन से पहले घाट पर सफाई, बिजली, पेयजल, शौचालय और मेडिकल सुविधाओं का अभाव है। समिति का कहना है कि एक महीने पहले अथॉरिटी और प्रशासन को पत्र देने के बावजूद अब तक व्यवस्था नहीं की गई है। आयोजन में मात्र 24 घंटे शेष हैं। समिति अध्यक्ष सुजीत केसरी और मीडिया प्रभारी आनंद केसरी ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से जल्द व्यवस्थाएं कराने की मांग की है।

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