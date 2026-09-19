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ग्रेटर नोएडा: सर्विलांस सेल ने 104 गुम मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाए, लोगों ने जताया आभार
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस के सर्विलांस सेल ने मिशन सहयोग के तहत गुम हुए 104 कीमती स्मार्टफोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को वापस किए हैं। बरामद मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत करीब 21 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और केंद्र सरकार के (सीईआईआर) पोर्टल की मदद से इन मोबाइल फोन को ट्रेस किया। शनिवार को सभी बरामद मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे गए।
डीसीपी ग्रेटर नोएडा रवि शंकर निम ने बताया कि सर्विलांस सेल की टीम ने ग्रेटर नोएडा जोन के अलग-अलग थानों में दर्ज मोबाइल गुमशुदगी की शिकायतों पर काम करते हुए तकनीकी माध्यमों से मोबाइल फोन की जानकारी जुटाई। बरामद किए गए अधिकांश मोबाइल फोन लोगों से भीड़भाड़ वाले स्थानों, साप्ताहिक बाजारों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर गुम हुए थे। कुछ मोबाइल दोपहिया वाहन चलाते समय या सुबह-शाम टहलने के दौरान गिर गए थे। वहीं कई लोग ऑटो, टैक्सी, बस, मेट्रो और ई-रिक्शा से यात्रा करते समय अपने मोबाइल फोन भूल गए या उनके मोबाइल कहीं गिर गए थे।
मोबाइल गुम होने के बाद संबंधित लोगों ने ग्रेटर नोएडा जोन के अलग-अलग थानों में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। इन शिकायतों के आधार पर सर्विलांस सेल ने मोबाइल फोन की तकनीकी जानकारी जुटाकर उन्हें ट्रेस करने की प्रक्रिया शुरू की।
सीईआईआर पोर्टल से मिली मदद
मोबाइल फोन बरामद करने में सीईआईआर पोर्टल की मदद ली गई। तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से गुम मोबाइल फोन के संबंध में उपलब्ध जानकारी का परीक्षण किया गया। इसके बाद मोबाइल फोन की लोकेशन और इस्तेमाल से संबंधित तकनीकी जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने उन्हें बरामद किया।
सर्विलांस सेल की इस कार्रवाई में अलग-अलग कंपनियों के कुल 104 स्मार्टफोन बरामद किए गए। बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 21 लाख रुपये है। सभी मोबाइल फोन की पहचान उनके वास्तविक स्वामियों से कराई गई और सत्यापन के बाद उन्हें वापस सौंप दिया गया।
मोबाइल मिलते ही खिले चेहरे
लंबे समय से गुम मोबाइल फोन वापस मिलने पर लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। मोबाइल प्राप्त करने वाले लोगों ने कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस का आभार जताया। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि मोबाइल फोन वापस मिलने से उन्हें राहत मिली है। गुम मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए सर्विलांस सेल लगातार तकनीकी माध्यमों का इस्तेमाल कर रहा है। मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में लोगों को तत्काल संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराने और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की सलाह दी जाती है।
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