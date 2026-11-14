{"_id":"6af817a9d3361aed20026136","slug":"video-greater-noida-ghat-prepared-for-chhath-puja-in-delta-1-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा: डेल्टा-1 में छठ पूजा के लिए तैयार हुआ घाट, समिति ने पूरी कीं तैयारियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डेल्टा-1 में मिथलांचल पूर्वांचल पूजा सेवा समिति की ओर से छठ पूजा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूजा के लिए घाट तैयार हो चुका है। समिति के संयोजक अजय शाह और कार्यकर्ताओं ने बताया कि छठ महापर्व में नहाय-खाय और खरना का विशेष महत्व है। नहाय-खाय के दिन व्रती महिलाएं स्नान कर शुद्धता के साथ पूजा की शुरुआत करती हैं। इसके अगले दिन खरना किया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को पूजा के बाद गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसके बाद 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होती है।

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