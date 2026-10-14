ग्रेटर नोएडा: बेटी बनकर मायके आती हैं मां दुर्गा, कालीबाड़ी में सजा भव्य पंडाल

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ग्रेटर नोएडा के कालीबाड़ी में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। मां दुर्गा के स्वागत के लिए पंडाल सजकर तैयार हो चुका है। बंगाली समाज में मां दुर्गा को बेटी के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि मां दुर्गा अपने मायके आती हैं और उनका स्वागत बेटी की तरह किया जाता है। कालीबाड़ी के सहायक कोषाध्यक्ष अजय कुमार दत्ता ने बताया कि दुर्गा पूजा बंगाली समाज के लिए आस्था के साथ भावनाओं से जुड़ा पर्व है। पूजा के दौरान यहां बंगाली संस्कृति, परंपराओं और भक्ति का संगम देखने को मिलेगा।

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